मुंबई में कॉन्स्टेबल को बोनट पर 200 मीटर तक घसीटने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार, कलंबोली पुलिस की बड़ी कार्रवाई

अभितेश सिंह, मुंबई। एक ट्रैफिक कॉन्स्टेबल को कार के बोनट पर 200 मीटर तक घसीटने की घटना के बाद, अब पुलिस ने कार में सवार दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है।

शनिवार, 14 नवंबर को कलंबोली पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर आरोप है कि 8 नवंबर को नाकाबंदी के दौरान इन्होंने ट्रैफिक कॉन्स्टेबल दिलीप भोई को टक्कर मारी और उन्हें कार के बोनट पर घसीटते हुए वहां से फरार हो गए। एक आरोपी को जलगांव से पकड़ा गया, जबकि दूसरे को अहिल्यानगर जिले के पारनेर से गिरफ्तार किया गया।

यह गिरफ्तारी कलंबोली पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर दिलीप चौहान के कार्यभार संभालने के 24 घंटे के भीतर हुई है। इस मामले में आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने में हुई देरी पर सवाल उठ रहे थे, ऐसे में यह गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोहम कुमावत (22) और सोजल तायडे (23) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, सोहम कार चला रहा था और सोजल उसके बगल में बैठा था। बताया जा रहा है कि दोनों पुणे में टाटा मोटर्स में काम करते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने डोंबिवली जा रहे थे, तभी वे पुलिस की नाकाबंदी के पास पहुंच गए।

नशे में थे और भागने की जल्दी में थे जांचकर्ताओं ने बताया कि नाकाबंदी देखकर दोनों घबरा गए थे। पूछताछ के दौरान उन्होंने माना कि उन्होंने शराब पी रखी थी और उन्हें डर था कि पुलिस की जांच में उनके नशे में होने का पता चल जाएगा। गाड़ी रोकने के बजाय, ड्राइवर ने कॉन्स्टेबल भोई को टक्कर मार दी और उन्हें बोनट पर ही लिए हुए तेजी से भाग निकला।

कार पर लिखा था 'PRESS' जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि अपराध में इस्तेमाल की गई कार पर 'PRESS' लिखा हुआ था। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस गाड़ी का इस्तेमाल किसी पत्रकारिता से जुड़े काम के लिए नहीं किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि सोहम के पिता जलगांव के एक स्थानीय समाचार चैनल से जुड़े हैं, संभवतः इसी वजह से कार पर 'PRESS' लिखा हुआ था।

8 नवंबर की खौफनाक घटना 8 नवंबर को कलंबोली में नाकाबंदी के दौरान, भोई ने एक कार को रुकने का इशारा किया। आरोप है कि ड्राइवर ने कार रोकने के बजाय उसकी रफ्तार बढ़ा दी, जिससे कॉन्स्टेबल को टक्कर लगी। कॉन्स्टेबल कार के बोनट पर आ गया और करीब 200 मीटर तक घिसटता रहा, जिसके बाद वह सड़क पर गिर गया। बाद में इस खौफनाक घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया।