मुंबई-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस की पैंट्री कार में लगी आग, कोई हताहत नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। CSMT यार्ड में मुंबई से हावड़ा जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस में बुधवार तड़के आग लग गई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि बुधवार तड़के ट्रेन की पैंट्री कार में आग लगी।

अधिकारियों ने बताया, मुंबई -हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस (12261/12262) में जिस वक्त आग लगी, उस समय ट्रेन में कोई यात्री मौजूद नहीं था। इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

मुंबई -हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में लगी आग

रेलने आग सुबह करीब 3:40 बजे पैंट्री कार नंबर SCR/192967 में लगी। फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना दी गई और वे सुबह 4:01 बजे मौके पर पहुंच गए। सुबह 4:05 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया।