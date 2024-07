मुंबई हिट-एंड-रन पीड़िता के पति ने मिहिर शाह की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल, कहा- नेता हमें कूड़े की तरह समझते हैं

आगे बोले कि हम गरीब हैं, हमें न्याय कौन देगा? आज वह जेल गए, परसों उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और जमानत मिल जाएगी। मामला चलता रहेगा और सब ठंडा हो जाएगा। हम क्या करेंगे? हम पैसे और वकील का इंतजाम कहां से करेंगे? ये पार्टी के नेता कुछ नहीं करेंगे, ये तो इनके नेता का ही बेटा है। वह एक बड़ा आदमी है जो किसी को भी खरीद सकता है।

प्रदीप ने कहा कि हमारी तरफ कौन है? क्या फड़नवीस या शिंदे हमारे घर आए थे, यह जानने के लिए कि क्या हुआ? क्या अजित पवार आये? ये सब सत्ता के लालच में अंधे हो गए हैं। वे केवल वोट मांगने के लिए जनता से मिलने आते हैं और फिर भूल जाते हैं...उनके लिए हम बेकार सामान कचरा हैं।

#WATCH | Worli (Mumbai) hit-and-run case: Pradeep Nakhwa, husband of the victim Kaveri Nakhwa, breaks down and says, " He was arrested after 3 days, what does this mean? If he wasn't alcoholic, if he hadn't taken drugs, then why did he go into hiding?...why was he absconding for… pic.twitter.com/KLlhEAkGWO— ANI (@ANI) July 9, 2024