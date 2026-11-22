डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां सात साल पुराना रिश्ता टूटने से नाराज एक युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका के घर को आग के हवाले करने की खौफनाक साजिश रची। मामला मुंबई से सटे डोंबिवली के एक पॉश इलाके का है, जहां आरोपी ने युवती के फ्लैट के मुख्य दरवाजे पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी।

गनीमत रही कि परिवार की सतर्कता से आग अंदर फैलने से पहले ही बुझा ली गई और एक बड़ा हादसा टल गया। इसके बाद मानपाड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक दीपेश रस्तोगी को गिरफ्तार कर लिया है। समझिए क्या है पूरा मामला? पुलिस के मुताबिक, पीड़ित युवती डोंबिवली के एक पॉश इलाके में अपने माता-पिता के साथ रहती है। युवती और आरोपी दीपेश रस्तोगी पिछले करीब सात से आठ साल से रिलेशनशिप में थे। हालांकि, बीते कुछ समय से दोनों के बीच मतभेद बढ़ गए थे, जिसके बाद युवती ने यह रिश्ता खत्म करने का फैसला किया और दीपेश को इस बारे में साफ बता दिया था।

दरवाजे पर पेट्रोल डालकर लगाई आग पुलिस को शक है कि दीपेश इस ब्रेकअप को बर्दाश्त नहीं कर पाया। गुस्से में आकर उसने गुरुवार को युवती के फ्लैट के एंट्रेंस गेट (मुख्य दरवाजे) पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी।

अचानक लगी आग से घर के अंदर मौजूद युवती और उसके माता-पिता में दहशत फैल गई। लेकिन परिवार ने घबराने के बजाय तुरंत सूझबूझ दिखाई और आग को घर के अंदर फैलने से पहले ही काबू में कर लिया। इस घटना में युवती और उसके माता-पिता पूरी तरह सुरक्षित हैं।