मुंबई: चाय में चीनी को लेकर विवाद, सुन्नी मस्जिद के बाहर दुकानदार की बेरहमी से पिटाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट स्थित ओशिवारा के आनंद नगर इलाके में चाय में चीनी को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया।

आरोप है कि सुन्नी मस्जिद के बाहर चाय की दुकान लगाने वाले गुलाम मोहम्मद नईम को बतियारा नन्नू और उसके कुछ साथियों ने चाय में चीनी न होने की वजह से बुरी तरह पीटा। इस मारपीट में चाय की दुकान लगाने वाले नईम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका कूपर अस्पताल में इलाज चल रहा है।