डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीमा शुल्क विभाग की मुंबई इकाई ने देश में पहली बार इत्र की बोतलों में तरल सोने की तस्करी का मामला पकड़ा है। दस यात्रियों से 24 कैरेट शुद्धता का 2.9 किलोग्राम सोना जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 3.05 करोड़ रुपये है।

एक अधिकारी ने बताया कि यह जब्ती मुंबई हवाई अड्डे पर 28 और 29 नवंबर के बीच हवाई खुफिया इकाई (एआइयू) के अधिकारियों ने की। उन्होंने बताया कि तस्करों ने सोना तस्करी का अनोखा तरीका अपनाया था और इत्र की बोतलों में तरल रूप में इस कीमती धातु को छिपाया था।