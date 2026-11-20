डिजिटल डेस्क, मुंबई। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (एसडीटीटी) ने पांच परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपये से अधिक के अनुदान को मंजूरी दी है। इसमें पुणे के एक अस्पताल के लिए 50 करोड़ रुपये का अनुदान शामिल है। इस अस्पताल का नेतृत्व जहांगीर एच सी जहांगीर कर रहे हैं, जो अन्य टाटा ट्रस्ट से जुड़े रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये शामिल हुए। बैठक में टाटा समूह के भीतर के उन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई जो सुर्खियों में हैं।यह बैठक 26 नवंबर को होने वाली टाटा संस के निदेशक मंडल की अहम बैठक से एक सप्ताह से भी कम समय पहले हुई है।

अन्य चर्चाओं के बारे में पूछे गए एक सवाल पर एक सूत्र ने कहा कि सभी न्यासियों ने अन्य लोगों से कमरे से बाहर जाने का अनुरोध किया और आपस में लगभग 10 मिनट तक बातचीत की। उन्होंने कहा कि बैठक में शामिल होने वाले अन्य लोगों में नोएल के बेटे नेविल और टाटा समूह के वरिष्ठ अधिकारी भास्कर भट शामिल थे।