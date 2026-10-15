महाराष्ट्र: अनबन के चलते ससुराल नहीं जा रही थी पत्नी, गुस्साए पति ने कर दी हत्या; फिर खुद भी दी जान

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कलमनुरी तहसील के खरवाड गांव में एक शख्स ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी 24 वर्षीय पत्नी की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। बीच-बचाव करने आई उसकी सास को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया और इसके बाद आरोपी पति ने खुद भी एक पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतिका दीपाली विशाल डोंगरे की अपने पति विशाल संतोष के साथ अनबन चल रही थी। इसी वजह से दीपाली पिछले कुछ महीनों से खरवाड गांव में अपने मायके पर ही रह रही थी। जब आगबबूला होकर ससुराल पहुंचा आरोपी... बता दें कि बुधवार शाम करीब 6 बजे विशाल अपनी ससुराल पहुंचा। वहां पति-पत्नी के बीच इस बात को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई कि दीपाली उसके साथ ससुराल लौटने के बजाय अपने माता-पिता के पास क्यों रह रही है?

बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर विशाल ने पुरानी चारपाई के एक लकड़ी के तख्ते से दीपाली के सिर, पेट और चेहरे पर ताबड़तोड़ कई वार किए। इस भयानक हमले में दीपाली गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

सास को भी नहीं बख्शा इसके बाद जब दीपाली की 45 वर्षीय मां कमलाबाई प्रभाकर पाईकराव अपनी बेटी को बचाने के लिए बीच-बचाव करने आईं, तो आरोपी विशाल ने उन पर भी उसी लकड़ी के तख्ते से हमला कर दिया। इस हमले में कमलाबाई के सिर, चेहरे और दोनों हाथों पर गंभीर चोटें आईं। हंगामे की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे कमलाबाई के पति और बेटे ने तुरंत घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को इस घटना की सूचना दी।