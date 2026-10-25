पुणे के प्रिस्टिन प्रो लाइफ इलाके में लगी भीषण आग, 6-7 दुकानें जलकर खाक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुणे के पुणे के वाकड में स्थित प्रिस्टीन प्रो लाइफ (Pristine Prolife) में रविवार की सुबह-सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां पर छह से सात दुकानों में आग लग गई। आग लगते ही अफरातफरी मच गई। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल सका है।

आग लगने की खबर लोगों ने नजदीकी रहटानी सब फायर स्टेशन को दी। स्टेशन को सुबह 3:56 पर कॉल मिलते ही तुरंत दमकलकर्मी मौके पर रवाना हो गए। उ शटर तोड़ कर बुझाई गई आग उन्होंने होज और होज रीलों का इस्तेमाल कर आग को काबू करने का काम शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ दुकानें बंद थी जिनके शटर को तोड़ कर आग बुझाया गया। नहीं हुआ कोई घायल दमकर्मियों ने ये पक्का किया कि किसी दुकान में लगी आग से दुबारा आग ना भड़क जाए इसलिए सभी दुकानों की सेफ्टी जांची गई। इस मुश्किल बचाव कार्य में थेरगांव सब फायर स्टेशन और मुख्य फायर स्टेशन की टीमों ने भी मदद की। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और न ही कोई घायल हुआ। आग लगने के सही कारणों की जांच की जा रही है।