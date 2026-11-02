महाराष्ट्र: सूखा ग्रस्त किसानों पर वसूली का दबाव डालने वाली फाइनेंस कंपनियों के कार्यालय में तोड़फोड़

राज्य ब्यूरो, मुंबई। महाराष्ट्र में सूखे की मार झेल रहे किसानों पर कर्ज वसूली के कथित दबाव को लेकर सोमवार को नांदेड़ जिले के लोहा में हंगामा हुआ। क्रांतिकारी शेतकरी संगठन के कार्यकर्ताओं ने श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस के कार्यालयों में तोड़फोड़ की। संगठन का आरोप है कि निजी फाइनेंस कंपनियों के रिकवरी एजेंट किसानों को कर्ज चुकाने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं।

संगठन के जिला प्रमुख बालासाहेब जाधव ने बताया कि किसानों की शिकायतों पर संगठन के पदाधिकारी दोनों कंपनियों के कार्यालय पहुंचे थे। अधिकारियों के जवाब से असंतुष्ट होने पर कुछ कार्यकर्ताओं ने डंडों से दरवाजे, टेबल, कंप्यूटर और अन्य फर्नीचर तोड़ दिए। घटना के दौरान कार्यालयों में मौजूद कर्मचारी बाहर निकल गए।

जाधव ने आरोप लगाया कि रिकवरी एजेंट सुबह आठ बजे से ही गांवों में पहुंचकर किसानों पर वसूली का दबाव बनाते हैं। उत्पीड़न से परेशान कुछ ग्रामीण घर छोड़ने को मजबूर हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि वसूली का यही तरीका जारी रहा तो संगठन आंदोलन तेज करेगा और कंपनियों के कार्यालयों में आग लगाने से भी पीछे नहीं हटेगा। सहायक पुलिस निरीक्षक आदित्य घोडके ने बताया कि दोनों कंपनियों की शिकायत मिलने पर मामले में कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि कर्ज वसूली का विवाद नांदेड़ के किसान चंद्रकांत शिंदे और लातूर के दत्तात्रेय कुंभार की मौत के बाद और गहराया है। शिंदे पिछले महीने एक फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में मृत मिले थे। इस मामले में अपहरण और हत्या का केस दर्ज कर कंपनी से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है।