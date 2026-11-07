महाराष्ट्र ATS को मिली बड़ी सफलता, ठाणे से 10 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार
महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे से 10 लाख रुपये के इनामी नक्सली संजय सरजू यादव को गिरफ्तार किया है। वह एक ...और पढ़ें
HighLights
महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे से इनामी नक्सली को पकड़ा।
संजय सरजू यादव पर 10 लाख रुपये का इनाम था।
गिरफ्तार नक्सली को झारखंड पुलिस को सौंपा गया।
पीटीआई, मुबंई। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने ठाणे जिले से एक वांछित नक्सली को गिरफ्तार किया है, जिस पर 10 लाख रुपये का इनाम था। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि झारखंड के पलामू जिले के देवगांव गांव का रहने वाला संजय सरजू यादव (45) को एक गुप्त सूचना के आधार पर ठाकुर्ली इलाके से पकड़ा गया।
10 दिनों से ठाकुर्ली में छिपा था
गिरफ्तार नक्सली से शुरुआती पूछताछ में पता चला कि वो एक प्रतिबंधित नक्सली संगठन की जोनल कमिटी का सदस्य है। संजय यादव ने बताया कि वह कानून से बचने के लिए पिछले 10 दिनों से ठाकुर्ली में छिपा हुआ था। अधिकारी ने बताया कि एटीएस ने यादव को झारखंड पुलिस को सौंप दिया है, जिसने आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है।