Maharashtra Weather: भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के रायगढ़ में आज स्कूल बंद, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

महाराष्ट्र, एजेंसी। Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में सोमवार को भारी बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग ने पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में अलग-अलग स्थानों पर 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के कुछ हिस्सों में पिछले 10 दिनों में बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, भारी बारिश के कारण लगभग 4,500 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रविवार रात रायगढ़ जिले में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भूस्खलन होने से मुंबई की ओर यातायात अवरुद्ध हो गया।

रायगढ़ में भारी बारिश को देखते हुए आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिला कलेक्टर योगेश म्हासे ने इसकी जानकारी दी है। बता दें, IMD ने रायगढ़ में हो रही भारी बारिश को देखते हुए जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

Maharashtra | All schools to remain closed in the Raigad district today in view of the heavy rains in the region. IMD has issued Orange Alert for Raigad: District Collector Yogesh Mhase