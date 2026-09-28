महाराष्ट्र के ठाणे में तेज रफ्तार दो वैन भिड़ीं, पिता-बेटे समेत तीन की मौत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के ठाणे में मालशेज घाट के पास एक हाइवे पर तेज रफ्तार दो वैन की टक्कर हो गई। हादसे में पिता-बेटे और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को घटना की जानकारी दी।

तेज रफ्तार का कहर कार के उड़े परखच्चे हादसा रविवार सुबह मुरबाड तालुका में नेशनल हाईवे नंबर 61 पर हुआ। पुलिस अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि खेडले-तालवाले गांव के तीन लोगों को ले जा रही एक पिकअप वैन की टक्कर कल्याण की ओर जा रही एक पोल्ट्री वैन से हो गई।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पिकअप वैन में सवार तीनों लोगों की मौके पर ही मौत गई। मृतकों की पहचान 55 वर्षीय मारुति तुकाराम खारे, उनके 25 वर्षीय बेटे अजीत मारुति खपारे और 40 वर्षीय ड्राइवर राम मालू सपाटे के तौर पर हुई है।