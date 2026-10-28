मनोज जरांगे के 500 करोड़ वाले ऑडियो क्लिप का क्या है सच? महायुति गठबंधन में छिड़ी जुबानी जंग

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मराठा आरक्षण आंदोलन के चेहरे मनोज जरांगे पाटिल ने एक ऐसा ऑडियो क्लिप जारी किया है, जिसने महाराष्ट्र की सियासत में तूफान ला दिया है।

ऑडियो में एक अज्ञात महिला दावा कर रही है कि मराठा आंदोलन रोकने के लिए बीजेपी की ओर से 500 करोड़ रुपये शिवसेना सांसद और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के जरिए भेजे गए थे।

इस खुलासे के बाद गठबंधन सहयोगी बीजेपी और शिवसेना के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। जरांगे पाटिल ने साफ इनकार किया है कि उन्होंने कभी ऐसी कोई रकम मांगी थी या उन्हें मिली है। अब पूरा विवाद श्रीकांत शिंदे के इर्द-गिर्द सिमट गया है।

आरोप है कि 2024 के राज्य चुनावों से ठीक पहले उन्होंने यह रकम पहुंचाने का काम किया था। अब सवाल ये है क्या सच में कोई रकम दी गई थी? और अगर दी गई थी, तो वह कहां गई? आइए समझते हैं इस पूरे विवाद की पूरी कहानी।

शिवसेना मान रही अपने खिलाफ साजिश श्रीकांत के पिता और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना इसे अपने खिलाफ एक साजिश मान रही है। वहीं, गठबंधन में बड़ी साझेदार बीजेपी भी इन आरोपों को एक सोची-समझी साजिश मानती है।

शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री रामदास कदम ने बीजेपी के एक धड़े पर आरोप लगाया है कि वे एकनाथ शिंदे (जो श्रीकांत के पिता हैं) को राजनीतिक रूप से खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने कहा, 'आप बीजेपी के साथ मिलकर एक मराठा नेता (एकनाथ शिंदे) को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं।' कदम ने बीजेपी एमएलसी प्रवीण दरेकर और प्रसाद लाड का नाम लिया और लाड और जरांगे पाटिल की एक साथ खाना खाते हुए तस्वीरें भी दिखाईं।

संजय राउत नहीं बनना चाहिए: दरेकर और लाड विधान परिषद में बीजेपी के नेता दरेकर और लाड ने पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी खुद पर लग रहे आरोपों को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कदम से कहा कि उन्हें 'संजय राउत नहीं बनना चाहिए'- यहां उनका इशारा उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के उस नेता की ओर था जो अक्सर बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं।

लाड ने कहा कि जल्द ही यह सामने आ जाएगा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ पर्दे के पीछे से जरांगे पाटिल का समर्थन किसने किया था। उन्होंने चेतावनी दी कि बीजेपी भी इसका उसी अंदाज में जवाब देगी। एकनाथ शिंदे ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि उन्हें या उनके बेटे को कभी कोई पैसा मिला है। दिल्ली में उन्होंने कहा, 'न तो मैंने 500 करोड़ रुपये दिए हैं और न ही लिए हैं।' 500 करोड़ का मामला क्या है? इस हफ्ते की शुरुआत में बीड में एक रैली के दौरान, जरांगे पाटिल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी खेमे में ऐसी चर्चाएं हैं कि उन्हें श्रीकांत शिंदे के जरिए 500 करोड़ रुपये दिए गए थे। गुरुवार को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह क्लिप सुनाई, लेकिन यह नहीं बताया कि उसमें बात करने वाले तीन-चार लोग कौन थे?

एकनाथ शिंदे ने कहा कि जरांगे पाटिल को पहले इस दावे की पुष्टि करनी चाहिए थी और कोई भी सबूत संबंधित एजेंसियों को सौंपना चाहिए था। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा है, जबकि फडणवीस पहले ही इस मामले की जांच की घोषणा कर चुके हैं।

शुक्रवार को शिंदे गुट के एक प्रतिनिधिमंडल के मिलने के बाद, फडणवीस ने उस क्लिप की फॉरेंसिक जांच के आदेश दिए। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, उन्होंने कहा, 'हम सभी के मन में एक ही सवाल है: ढाई साल बाद अब ये बातचीत क्यों सामने आई है?'

श्रीकांत शिंदे ने दावे का मजाक उड़ाया शनिवार को श्रीकांत शिंदे ने इस दावे का मजाक उड़ाया। उन्होंने मजाक में कहा, 'जो सवाल मनोज जरांगे पाटिल के मन में आया, वही मेरे मन में भी आया है और अब मैं भी उसी की तलाश में निकला हूं... हम चर्चा कर रहे थे कि 500 करोड़ रुपये नकद एक साथ कैसे दिखेंगे और उन्हें ले जाने के लिए कितने वाहनों की जरूरत पड़ेगी।'

बाद में लाड ने इस विवाद को खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि शिंदे और फडणवीस से बातचीत के बाद सेना के मंत्री उदय सामंत ने उनसे बात की और अब यह मामला खत्म हो गया है। उन्होंने दरार पैदा करने की कोशिश के लिए शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत को जिम्मेदार ठहराया। PTI के अनुसार, लाड ने कहा, 'हम एकनाथ शिंदे का सम्मान करते हैं और उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं।' जरांगे के दावे में कितनी सच्चाई? इस बीच, जरांगे पाटिल ने कहा कि क्लिप असली है। उन्होंने मांग की कि राम कदम से पूछा जाना चाहिए कि जरांगे को यह क्लिप कैसे मिली? गुरुवार को जालना में जरांगे द्वारा सुनाई गई इस रिकॉर्डिंग में, एक महिला यह दावा करती हुई सुनाई देती है कि श्रीकांत शिंदे के जरिए उसे 500 करोड़ रुपये पहुंचाए गए थे।