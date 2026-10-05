लातूर के गांधी मैदान में इलेक्ट्रिक दुकानों में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

डिजिटल डेस्क, मुंबई। लातूर शहर के गांधी मैदान इलाके में बिजली के सामान की एक दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और अभी आग बुझाने का काम कर रहे हैं। आग लगने की वजह और नुकसान का अभी पता नहीं चला है।

आग को लेकर फायरमैन शेख जेबी ने कहा "गांधी मार्केट के अंदर पाठक इलेक्ट्रिकल्स और लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स में आग लग गई। गांधी चौक पर लोकल पानी की टंकी सुविधा के इंचार्ज आकाश सावंत ने हमें रात 10:31 बजे आग के बारे में जानकारी दी।

कॉल मिलने के तुरंत बाद हम मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया, कुल मिलाकर हम लगभग 17 या 18 लोग मौके पर थे और हमने मिलकर सफलतापूर्वक आग बुझा दी। अब आग पूरी तरह बुझ चुकी है।