लातूर के गांधी मैदान में इलेक्ट्रिक दुकानों में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू
लातूर के गांधी मैदान में पाठक इलेक्ट्रिकल्स और लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स में भीषण आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड ने कड़ी ...और पढ़ें
HighLights
लातूर के गांधी मैदान में दो इलेक्ट्रिक दुकानों में आग लगी।
फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर सफलतापूर्वक काबू पाया।
शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग से बड़ा नुकसान टला।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। लातूर शहर के गांधी मैदान इलाके में बिजली के सामान की एक दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और अभी आग बुझाने का काम कर रहे हैं। आग लगने की वजह और नुकसान का अभी पता नहीं चला है।
आग को लेकर फायरमैन शेख जेबी ने कहा "गांधी मार्केट के अंदर पाठक इलेक्ट्रिकल्स और लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स में आग लग गई। गांधी चौक पर लोकल पानी की टंकी सुविधा के इंचार्ज आकाश सावंत ने हमें रात 10:31 बजे आग के बारे में जानकारी दी।
कॉल मिलने के तुरंत बाद हम मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया, कुल मिलाकर हम लगभग 17 या 18 लोग मौके पर थे और हमने मिलकर सफलतापूर्वक आग बुझा दी। अब आग पूरी तरह बुझ चुकी है।
यह बहुत भीषण आग थी, यह दोनों तरफ पीछे और आगे फैल गई थी। वहां केबल, तार और बिजली के कई पार्ट्स और उपकरण रखे हुए थे। क्योंकि हमने इसे जल्दी बुझा लिया, इसलिए आस-पास की दुकानें बच गईं, वरना आग आसानी से उनमें भी फैल सकती थी। यह शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी।