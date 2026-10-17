महाराष्ट्र: लातूर जिला जल संकट क्षेत्र घोषित, बोरवेल और भूजल निकालने पर पाबंदिया लागू

डिजिटल डेस्क, मुंबई। लातूर प्रशासन ने जिले को एक साल के लिए जल संकट क्षेत्र घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र भूजल अधिनियम 2009 के तहत अब भूजल निकालने और बोरवेल खोदने पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। अधिकारी ने न्यूज एजेंसी PTI को जानकारी देते हुए बताया कि इस मानसून में बारिश की कमी के कारण जिले में भूजल स्तर लगभग 4.58 मीटर नीचे गिर गया है।

नए बोरवेल और कुओं की खुदाई पर रोक प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कृषि या औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 60 मीटर से अधिक गहरे कुएं या बोरवेल खोदने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। पीने के पानी के सार्वजनिक जल स्रोतों के 500 मीटर के दायरे में कोई भी नया बोरवेल नहीं खोदा जा सकेगा। उल्लंघन करने पर बोरवेल को तुरंत सील या जब्त कर लिया जाएगा।

सार्वजनिक पेयजल स्रोतों के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले निजी कुओं और बोरवेल से व्यावसायिक या सिंचाई के लिए बेरोकटोक पानी निकालने पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। सक्ष्म प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना टैंकरों के जरिए भूजल की व्यावसायिक बिक्री और परिवहन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

बोरवेल ड्रिलिंग मशीनों का रजिस्ट्रेशन जरूरी जिले में संचालित होने वाली सभी बोरवेल ड्रिलिंग मशीनों के मालिकों को 30 दिनों के अंदर संबंधित उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के पास अपनी मशीनरी का पंजीकरण कराना होगा। बिना अनुमति के बोरवेल खोदने वाली मशीनों को प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।