महाराष्ट्र: बच्चे को गोद में लेकर वाटरफॉल के मजे ले रहा था व्यक्ति, तभी ऊपर से गिरा सांप
महाराष्ट्र के एक झरने पर परिवार के साथ घूमने गए एक व्यक्ति के कंधे पर अचानक एक बड़ा सांप आ ...और पढ़ें
HighLights
झरने पर बच्चे को गोद में लिए व्यक्ति पर गिरा सांप।
अचानक हुई घटना से परिवार और पर्यटक सहम गए।
मानसून में जंगली इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह।
डिजिटल डेस्क, सिंधुदुर्ग। महाराष्ट्र में एक वाटरफॉल पर घूमने गए परिवार के लिए यह सैर तब एक बड़े डर में बदल गई, जब ऊपर से एक बड़ा सांप गिरा और उस आदमी के कंधों पर आ गिरा जिसने अपनी गोद में एक बच्चे को उठा रखा था।
झरने पर मौजूद एक पर्यटक द्वारा शूट किया गया वीडियो उस आदमी से शुरू होता है जो बच्चे को गोद में लेकर फिसलन भरी जगह से गुजर रहा है। बैकग्राउंड में झरने के नीचे परिवार के अन्य सदस्य इकट्ठा हुए दिखाई दे रहे हैं।
बच्चे को गोद में उठाए व्यक्ति के कंधे पर गिरा सांप
परिवार अपनी सैर का मजा ले रहा था कि तभी ऊपर चट्टानों से एक बड़ा सा सांप गिरा और उस आदमी के कंधे पर आ गिरा, जिसने छोटे बच्चे को गोद में ले रखा था। इससे पहले कि वह आदमी कुछ कर पाता सांप फिसलकर छोटी-छोटी दरारों में छिप गया और फिर वहां से निकल गया।
'बहुत बड़ा कोबरा सांप है'
इसके बाद लोगों को चीखते-चिल्लाते और तेजी से उस जगह से दूर भागते हुए सुना जा सकता है, जबकि छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए व्यक्ति पर भी इस अचानक हुई घटना का असर साफ दिखाई दिया। उनमें से एक आदमी को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है, "यह बहुत बड़ा सांप है, यह कोबरा है।" हालांकि सांप की सही प्रजाति की पुष्टि नहीं हो पाई है।
इस डरावनी घटना ने खासकर मानसून के मौसम में जंगली इलाकों और झरनों के पास जाने से जुड़े गंभीर खतरों को उजागर किया है। चूंकि भारी बारिश के दौरान इन पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ती है, इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरी सावधानी बरतें।
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