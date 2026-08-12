लद्दाख में 2,950 से ज्यादा आवारा कुत्तों की नसबंदी, काले गर्दन वाले सारसों को बचाने के लिए उठाया गया कदम

राज्य ब्यूरो, मुंबई। लद्दाख के राजकीय पक्षी एवं संकटग्रस्त प्रजातीय काले गर्दन वाले सारस के संरक्षण के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस) ने बड़ी पहल करते हुए 2,950 से अधिक आवारा कुत्तों की नसबंदी कराई है।

बीएनएचएस का दावा है कि छुट्टा घूमने वाले कुत्ते सारसों के अंडों और चूजों के लिए गंभीर खतरा बन गए थे, जिसके चलते वर्ष 2022 में भारतीय सेना, पशुपालन विभाग तथा वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग के सहयोग से यह अभियान शुरू किया गया।

बीएनएचएस के निदेशक किशोर रीठे के अनुसार लद्दाख की अल्पाइन आर्द्रभूमियों में आवारा कुत्तों को काले गर्दन वाले सारस के चूजों का शिकार करते और घोंसला बनाने वाले पक्षियों को परेशान करते हुए देखा गया है। इससे इन दुर्लभ पक्षियों की प्रजनन सफलता प्रभावित हो रही थी।

लद्दाख में काले गर्दन वाले सारसों को बचाने की पहल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संकटग्रस्त मानी जाने वाली इस प्रजाति की वैश्विक आबादी लगभग 11 से 12 हजार है, जिनमें अधिकांश तिब्बती पठार पर पाई जाती है। भारत में इनकी संख्या 100 से भी कम बताई जाती है।

लद्दाख में इन सारसों के प्रमुख प्रजनन क्षेत्र चांगथांग शीत रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य, हानले, त्सो कार, न्योमा की आर्द्रभूमियां और आसपास के दलदली क्षेत्र हैं। हाल के वर्षों में इनका विस्तार सुरु घाटी तक भी देखा गया है। स्थानीय समुदाय काले गर्दन वाले सारस को पवित्र पक्षी और शांति, पवित्रता तथा सौभाग्य का प्रतीक मानता है। वसंत ऋतु में इनके आगमन को नवजीवन और कृषि मौसम की शुरुआत का संकेत माना जाता है।

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