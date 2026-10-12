किरीट सोमैया ने आमिर खान के भांजे की नागरिकता पर उठाए सवाल, पुलिस से जांच की मांग

राज्य ब्यूरो मुंबई। महाराष्ट्र भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने अभिनेता आमिर खान के भांजे इमरान खान की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

सोमैया ने आरोप लगाया कि इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उन्होंने मुंबई में काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के समर्थन में आयोजित प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। उन्होंने पुलिस से अभिनेता को समन जारी कर नागरिकता संबंधी दस्तावेज मांगने की अपील की।

सोमवार को दक्षिण मुंबई के गामदेवी पुलिस थाने में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में सोमैया ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के विरोध में चल रहा आंदोलन देश में अराजकता फैलाने की सुनियोजित कोशिश है। उन्होंने दावा किया कि इमरान खान ने खुद को मुंबई का भारतीय नागरिक बताया है।