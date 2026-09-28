बॉलीवुड में IT विभाग की रेड, एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह और वासु भगनानी के ठिकानों पर छापामारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। आयकर विभाग ने बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह, उनके ससुर और जाने-माने फिल्म निर्माता वासु भगनानी और प्रोडक्शन कंपनी पैनोरमा स्टूडियोज से जुड़े मुंबई स्थित कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की सूचना मिलने के बाद विभाग की अलग-अलग टीमें विभिन्न परिसरों में पहुंचकर जांच-पड़ताल कर रही हैं।

मुंबई आयकर विभाग की विशेष टीमों ने शहर में लगभग 12 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। जांच अधिकारी संबंधित परिसरों से वित्तीय रिकॉर्ड, बही-खाते, बैंक खातों के विवरण और हाल के वर्षों में हुए विदेशी लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों की गहराई से जांच कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता का पता लगाया जा सके।

फिल्मों के नाम पर विदेश फंड भेजने का शक विभाग को कुछ समय से लगातार ऐसी जानकारियां मिल रही थीं कि फिल्म शूटिंग, विदेशी वितरण और प्रोडक्शन खर्चों के बहाने भारी मात्रा में धनराशि विदेश भेजी जा रही है। जांच एजेंसियों को अंदेशा है कि इस पूरी प्रक्रिया के जरिए बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की गई है, नियमों की अनदेखी करते हुए अवैध तरीके से फंड की हेराफेरी की गई है।