जनसेवा और कुशल नेतृत्व का सम्मान, IPS मोहित अग्रवाल को मिला IIM मुंबई का प्रतिष्ठित अवार्ड

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मोहित अग्रवाल, पुलिस आयुक्त, वाराणसी को आज भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) मुंबई द्वारा जनसेवा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान एवं भारतीय पुलिस सेवा में उनके विशिष्ट कार्यों के लिए प्रतिष्ठित Distinguished Alumni Award से सम्मानित किया गया।

IIM मुंबई में आयोजित एक भव्य समारोह में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि यह संस्थान पूर्व में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग (NITIE) के नाम से जाना जाता था तथा मोहित अग्रवाल इसी प्रतिष्ठित संस्थान के पूर्व छात्र हैं।

मोहित अग्रवाल भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 1997 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं तथा उत्तर प्रदेश कैडर से संबंधित हैं। वर्तमान में वह वाराणसी के पुलिस आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है।

लगभग तीन दशकों की गौरवशाली सेवा के दौरान उन्होंने एक गतिशील पुलिस नेतृत्वकर्ता, कुशल प्रशासक तथा जनसुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिस आधुनिकीकरण के प्रति समर्पित अधिकारी के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। पुलिस सेवा में गौरवशाली कार्यकाल अपने विशिष्ट सेवाकाल के दौरान अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों में पुलिस प्रमुख के रूप में कार्य किया है। इस दौरान उन्हें कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, अपराध अनुसंधान तथा जनप्रशासन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव प्राप्त हुआ।

संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय अनुभव उन्होंने वर्ष 2005–2006 के दौरान एक वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र (United Nations) में अपनी सेवाएं प्रदान कीं। इस दौरान उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुलिसिंग एवं सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त हुआ। आतंकवाद निरोधक गतिविधियों में नेतृत्व वर्ष 2023–2024 के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) के प्रमुख के रूप में कार्य किया। उनके नेतृत्व में ATS ने उत्तर प्रदेश में ISIS से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई से संभावित आतंकी गतिविधियों को विफल करने तथा देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली।

कुंभ मेले के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान देश के दो विशालतम धार्मिक आयोजनों, वर्ष 2013 एवं 2019 के प्रयागराज कुंभ मेले के सफल आयोजन में उनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। कुंभ मेला 2013: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP), प्रयागराज के रूप में उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कुंभ मेला 2019: पुलिस महानिरीक्षक (IG) के रूप में उन्होंने रणनीतिक नेतृत्व एवं प्रभावी पर्यवेक्षण प्रदान किया, जिसके परिणामस्वरूप इस विशाल आयोजन का शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न संचालन संभव हुआ।

ऑपरेशन मासूम – 23 बच्चों का सकुशल रेस्क्यू कानपुर परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अग्रवाल ने फर्रुखाबाद में ऑपरेशन मासूम का सफल नेतृत्व किया। इस घटना में एक दुर्दांत अपराधी ने 23 बच्चों को बंधक बना लिया था तथा प्रत्येक बच्चे के बदले एक करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की थी। अग्रवाल के कुशल नेतृत्व, सूक्ष्म रणनीति एवं प्रभावी पुलिस कार्रवाई के परिणामस्वरूप अपराधी को मार गिराया गया तथा सभी 23 बच्चों को सकुशल मुक्त करा लिया गया। इस असाधारण साहसिक एवं सफल अभियान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रपति का पुलिस वीरता पदक (President’s Police Medal for Gallantry) प्रदान किया गया। बिकरू कांड में महत्वपूर्ण भूमिका कानपुर के कुख्यात विकास दुबे-बिकरू कांड से जुड़े दो दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई में भी अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन अभियानों में उनके साहस, कुशल नेतृत्व एवं पेशेवर दक्षता का परिचय मिला।

पुलिस आधुनिकीकरण में योगदान पुलिसिंग के क्षेत्र में तकनीकी दक्षता एवं आधुनिक कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने में भी अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के कम्प्यूटरीकरण एवं तकनीकी आधुनिकीकरण की दिशा में उनके प्रयासों से पुलिस प्रशासन में कार्यक्षमता, पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता को बढ़ावा मिला है।

पुरस्कार एवं सम्मान साहस, विशिष्ट सेवाओं एवं उत्कृष्ट व्यावसायिक दक्षता के लिए मोहित अग्रवाल को अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया गया है। इनमें प्रमुख हैं: 1. राष्ट्रपति का पुलिस वीरता पदक (President’s Police Medal for Gallantry)।

2. राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पुलिस पदक (President’s Police Medal for Distinguished Service)।

3. राष्ट्रपति का सराहनीय सेवा पुलिस पदक (President’s Police Medal for Meritorious Service)।

4. केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा प्रदान किया गया अति उत्कृष्ट सेवा पदक।

अपने शिक्षण संस्थान के लिए गौरव का क्षण IIM मुंबई द्वारा प्रदान किया गया Distinguished Alumni Award न केवल मोहित अग्रवाल की व्यावसायिक उपलब्धियों का सम्मान है, बल्कि समाज एवं राष्ट्र के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता का भी परिचायक है।