IIT बॉम्बे छात्र आत्महत्या मामले में हाई कोर्ट पहुंचे माता-पिता, सीबीआई जांच की मांग की

डिजिटल डेस्क, मुंबई। आइआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोड़े की आत्महत्या के मामले में अब उसके माता-पिता ने मुंबई उच्चन्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने बेटे की मौत की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अथवा विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने की मांग की है।

रविंद्र और सोनाली वाकोड़े की ओर से अधिवक्ता हितेंद्र गांधी ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जातिगत अपमान और भेदभाव के कारण साहिल ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच नहीं कर रही है।

इसलिए जांच सीबीआई या किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी वाली एसआईटी से कराने की मांग की गई है। जबकि माता-पिता की शिकायत पर पवई पुलिस पहले ही आत्महत्या के लिए उकसाने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर चुकी है।

याचिका में आईआईटी प्रशासन को घटना वाले दिन की सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। साथ ही घटना के प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थियों और शिक्षकों पर किसी तरह का दबाव नहीं डालने तथा उन्हें प्रभावित करने से रोकने की गुहार लगाई गई है।