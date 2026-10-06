IIT बॉम्बे में एक नया विवाद, एक अतिथि ने की जातिसूचक टिप्पणी

राज्य ब्यूरो, मुंबई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे के पवई परिसर में संविधान और डॉ. भीमराव आंबेडकर को लेकर कथित जातिसूचक टिप्पणी का मामला सामने आया है।

आईआईटी के वन विहार गेस्ट हाउस में ठहरे 70 वर्षीय अतिथि श्याम कचोलिया के खिलाफ पवई पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। उन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(यू) और 3(1)(वी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, घटना पांच अक्टूबर को वन विहार गेस्ट हाउस के रिसेप्शन पर हुई। शिकायत में कहा गया है कि जयपुर से आए और कमरा नंबर 315 में ठहरे कचोलिया आईआईटी बॉम्बे में चल रहे छात्र आंदोलनों को लेकर चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कथित तौर पर संविधान और उसके निर्माता डॉ. आंबेडकर के संदर्भ में जातिसूचक टिप्पणी कर दी।

दर्ज एफआईआर के अनुसार उन्होंने कहा, "देश का संविधान भंगी ने बनाया है, तो भंगी के हिसाब से बनेगा।" पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आईआईटी के आंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्किल (एपीपीएससी) ने सोशल मीडिया मंचों पर घटना को लेकर बयान जारी किया।