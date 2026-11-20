डिजिटल डेस्क, मुंबई। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल (जीजेसी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने ब्यूरो आफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआइएस) को इस बात की जानकारी दी है कि सोने का वजन बढ़ाने के लिए कथित तौर पर रेनियम और इरिडियम जैसी धातुओं के मिश्रण का इस्तेमाल किया जा रहा है।

साथ ही, ज्वैलरी इंडस्ट्री और ग्राहकों से सतर्क रहने की अपील की है। रेनियम और इरिडियम उच्च घनत्व वाली भारी धातुएं हैं, जिनका मुख्य उपयोग एयरोस्पेस, टरबाइन ब्लेड, स्पार्क प्लग और उच्च तापमान वाले औद्योगिक उपकरणों में होता है। जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने कहा, "मीडिया में कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिनमें सोने में रेनियम और इरिडियम जैसी धातुओं के इस्तेमाल की बात कही गई है। हम ज्वैलरी इंडस्ट्री और सोना खरीदने वालों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है।