'गजनी जैसे हो गए हैं', चुनाव आयोग पर हमलों को लेकर फडणवीस ने विपक्ष का उड़ाया मजाक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलने के विपक्ष के फैसले को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला किया है।

रविवार को मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के नेतृत्व में हुए विरोध मार्च का जिक्र करते हुए फडणवीस ने कहा कि विपक्ष ECI पर इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि वे इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि मतदाताओं ने उन्हें-उन्हें बार-बार नकारा है।

नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान फडणवीस ने कहा, 'यह मार्च अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश थी। इतनी चर्चा के बाद भी मार्च में लोगों की मौजूदगी बहुत कम थी।' 'गजनी' जैसा हो गया है विपक्ष मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, 'वे गजनी जैसे हो गए हैं। इसलिए मैं इन गजनी लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि ज्ञानेश कुमार 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त बने, जबकि महाराष्ट्र में 2024 में चुनाव हुए थे और SIR 2026 में शुरु हुआ था।'

फडणवीस ने विपक्ष से सवाल करते हुए कहा, '2026 का SIR और 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाला व्यक्ति 2024 के चुनावों को कैसे प्रभावित कर सकता है?' मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा जब लोगों ने इन्हें नकार दिया है, तो ये लोग अपनी निराशा चुनाव आयोग पर निकाल रहे हैं। विपक्ष CEC और वोटर लिस्ट को ठीक करने की प्रक्रिया SIR के खिलाफ आवाज उठा रहा है। उनका आरोप है कि यह सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के फायदे के लिए पूरे भारत में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश थी।