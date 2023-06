मुंबई में टला रेल हादसा, अंबरनाथ स्टेशन पर ईएमयू ट्रेन बेपटरी; किसी के हताहत होने की खबर नहीं

मुंबई, एएनआई। मुंबई में रविवार को एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। मुंबई के अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर आज सुबह करीब 8.25 बजे इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) का एक खाली रैक पटरी से उतर गया। हालांकि, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सीपीआरओ सीआर ने बताया कि इससे कल्याण से कर्जत के बीच ट्रैफिक प्रभावित होगा।

Maharashtra | An empty rake of Electrical Multiple Unit (EMU) derailed at Ambarnath railway station, Mumbai, today at around 8.25 am. No casualties reported. Down traffic between Kalyan to Karjat will be affected: CPRO CR pic.twitter.com/NZCFpriXdE