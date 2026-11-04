शराब के नशे में कांस्टेबल ने पुणे पुलिस कमिश्नर के बंगले के गेट में मारी टक्कर, हिरासत में लेकर पूछताछ जारी

पीटीआई, पुणे। पुणे में शराब पीकर गाड़ी चलाना कांस्टेबल को उस वक्त महंगा पड़ गया, जब उसने अपनी कार पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार के बंगले के गेट से टकरा दी।

गेट पर कार के टकराते ही वहां कुछ समय के लिए अफरातफरी मच गई। वहां मौजूद पुलिस जवान हरकत में आ गए। इस हादसे के बाद कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

हादसे में नहीं हुआ कोई घायल इस मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार शाम को कैंटोनमेंट इलाके में स्थित कमिश्नर के सरकारी आवास पर हुई इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। हादसे के वक्त अकेला था कांस्टेबल अधिकारियों के अनुसार, जब कांस्टेबल ने कमिश्नर के घर के गेट में कार मारी, तब वह गाड़ी में अकेला था। समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए अमितेश कुमार ने बताया कि घटना के समय कांस्टेबल कथित तौर पर शराब के नशे में था। उसका अनुशासनात्मक मामलों का पुराना रिकॉर्ड रहा है।