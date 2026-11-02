'हिंदू विरोधी', दीया मिर्जा के दीवाली वीडियो पर मुंबई मेयर ने कसा तंज; एक्ट्रेस ने दिया जवाब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। दीवाली के मौके पर पटाखों के खिलाफ BMC के जन जागरुकता अभियान को लेकर मुंबई में नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने अपने 'प्रदूषण मुक्त दिवाली' अभियान से अभिनेत्री दीया मिर्जा का वीडियो हटा दिया है।

मुंबई BJP प्रमुख अमित सातम ने इस अभियान में दीया मिर्जा को शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद अभिनेत्री का वीडियो हटा दिया गया। मेयर रितु तावड़े ने अभिनेत्री को 'हिंदू-विरोधी' करार दिया और कहा कि उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।

BMC ने दीया मिर्जा का दिवाली वीडियो हटाया दीया मिर्जा ने लोगों से पटाखे न जलाने और पर्यावरण के अनुकूल दिवाली मनाने की अपील की थी। उन्होंने जनहित और बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों पर आधारित इस अभियान की आलोचना पर सवाल उठाए।

ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'कोई ऐसे वीडियो की आलोचना क्यों करेगा जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट और BMC ने जनहित में मुझसे रिकॉर्ड करवाया है? वायु प्रदूषण चिंता का विषय है और प्रदूषण कम करने के सभी प्रयासों का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि यह जनस्वास्थ्य से जुड़ा मामला है।'

भाजपा की आपत्ति के बाद वीडियो पर विवाद BMC ने मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच यह अभियान शुरू किया था, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप लोगों से पर्यावरण के अनुकूल दिवाली मनाने की अपील की गई थी।

इस संदेश को फैलाने के लिए कई मशहूर हस्तियों को शामिल किया गया था, जिनमें दीया मिर्जा, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और निशिगंधा वाड, तथा क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे शामिल थे। हालांकि, रविवार को अमित सातम द्वारा एक्स पर BMC के आधिकारिक अकाउंट को टैग करते हुए आपत्ति जताने के बाद, नगर निगम ने अपने सोशल मीडिया पेजों से दीया मिर्जा का वीडियो हटा दिया। सतम ने लिखा, 'हमें दिया मिर्जा से यह सीखने की जरूरत नहीं है कि दीवाली कैसे मनानी है। हमारी परंपराएं हमारी संस्कृति में गहराई से रची-बसी हैं।' उनके पोस्ट के कुछ ही घंटों के भीतर म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े के नेतृत्व वाली BMC ने मिर्जा का वीडियो हटा दिया। हालांकि, माधुरी दीक्षित, निशिगंधा वाड और अजिंक्य रहाणे वाले कैंपेन वीडियो नगर निकाय के एक्स और इंस्टाग्राम पेज पर बने रहे।

विवाद पर क्या बोलीं दिया मिर्जा? विवाद पर बोलते हुए मिर्जा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। अब भलाई का जमाना ही नहीं रहा।' उनके वीडियो के साथ BMC के पोस्ट में कहा गया था कि हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे फोड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

सोमवार को मेयर रितु तावड़े ने वीडियो हटाए जाने का बचाव किया और अभिनेत्री के खिलाफ टिप्पणी की। तावड़े ने पत्रकारों से कहा, 'दीया मिर्जा हमेशा विभाजनकारी ताकतों के साथ रही हैं। उन्होंने NEET परीक्षा के मुद्दे पर PM मोदी को भी ट्रोल किया था।' मेयर ने आगे कहा, 'वह हमेशा से हिंदू-विरोधी रही हैं। हमने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है।'