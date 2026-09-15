गणेशोत्सव के बीच जरांगे का मुंबई मार्च... CM फडणवीस बोले- कानून व्यवस्था पर नहीं पड़ना चाहिए असर

राज्य ब्यूरो, मुंबई। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे के मुंबई कूच के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता गणेशोत्सव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी से बचाना है।

उन्होंने कहा कि मुंबई और पुणे में गणेशोत्सव बड़े पैमाने पर सार्वजनिक रूप से मनाया जाता है। सरकार अपेक्षा करती है कि ऐसे में आंदोलन के कारण श्रद्धालुओं और नागरिकों को असुविधा न हो। गृह विभाग संभाल रहे फडणवीस ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। मुंबई पुलिस ने जरांगे के मुंबई में प्रदर्शन के लिए आवेदन को पहले ही अस्वीकार कर दिया है। यदि उनकी ओर से नया आवेदन दिया जाता है तो पुलिस उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय करेगी।

फडणवीस ने कहा कि आंदोलनकारियों की 13 में से 12 ऐसी मांगें स्वीकार कर चुकी है, जो कानूनी रूप से वैध थीं। शेष मांग को लेकर भी सरकार ने कानूनी अड़चनों को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश के विपरीत कोई कदम उठाने से मराठा समाज को ही नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए त्योहार के दिनों में आंदोलन को लेकर ऐसा निर्णय लिया जाना चाहिए, जिससे आम जनता को परेशानी न हो।