मुंबई में फ्लॉप रहा CJP का 'लहरा दो तिरंगा' मार्च, मुश्किल से 150 लोग पहुंचे

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शुक्रवार को मुंबई के आजाद मैदान में लहरा दो तिरंगा नाम से एक दिवसीय प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें लोगों की उपस्थिति काफी कम रही। पूरे दिन यहां 50 से 150 लोगों की भीड़ ही देखी गई।

यह प्रदर्शन हाल ही में गिरफ्तार किए गए पार्टी के सह-संयोजकों और संस्थापकों आशुतोष रांका और सौरव दास के समर्थन में किया गया था। सुबह 10 बजे के बाद समर्थक वहां पहुंचने लगे। वहीं, कार्यक्रम स्थल के गेट पर भारी पुलिस बल तैनात था।

सीजेपी के प्रदर्शन का नहीं दिखा असर प्रदर्शनकारी अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज, भगत सिंह की तस्वीरें और प्रशासन की आलोचना करने वाले राजनीतिक पोस्टर लिए हुए थे। मैदान में जगह-जगह चादरें बिछाकर किताबें और साहित्य रखा गया था, ताकि आने-जाने वाले लोग और समर्थक उन्हें देख सकें।

गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रदर्शन करने का था प्लान सीजेपी की रूपाली कुडतरकर ने कहा, "हम तब तक रोज प्रदर्शन करते रहेंगे, जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते।" उन्होंने आगे बताया, "हमने गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस ने जोर दिया कि हम आजाद मैदान में ही प्रदर्शन करें। हालांकि, शाम को हमें गेटवे ऑफ इंडिया पर जाकर एक फोटो खिंचवाने की अनुमति मिल गई।"