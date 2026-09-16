महाराष्ट्र: फेसबुक कमेंट को लेकर बवाल, पालघर में शिवसेना की महिला पार्षद पर मारपीट के आरोप में FIR

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के पालघर जिले के नालासोपारा में पुलिस ने शिवसेना की एक महिला पार्षद के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति की टिप्पणी को लेकर उसके साथ मारपीट करने का मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायतों के बाद, पीड़ित और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में मुख्य आरोपी शिवसेना नेता हेमलता सिंह, जो वसई-विरार शहर नगर निगम की पार्षद हैं और कई अन्य संदिग्ध फरार हैं।

शिवसेना नेता के खिलाफ दर्ज FIR पुलिस ने बताया कि विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति ने फेसबुक पर पोस्ट शेयर किया था, जिसमें आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इसे ही लेकर ये मामला भड़क गया। अपनी शिकायत में विश्वकर्मा ने कहा कि उन्हें अर्जुन दुबे नाम के एक व्यक्ति ने होटल में बुलाया। विश्वकर्मा जब होटल में पहुंचे, तब वहां शिवसेना पार्षद हेमलता सिंह और उनके सहयोगी अमरीश मौजूद थे। FIR के मुताबिक, विश्वकर्मा को धक्का दिया गया, थप्पड़ मारा और बांस की लाठियों से पीटा। विश्वकर्मा ने यह भी आरोप लगाया गया है कि मारपीट के दौरान उनकी सोने की चेन छीन ली गई और लगभग 20,000 रुपये कीमत का उनका स्मार्टफोन चोरी हो गया।

नालासोपारा में वार्ड नंबर 18 का प्रतिनिधित्व करने वाली हेमलता सिंह के खिलाफ मामला तुलिंज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है, जिसमें एक क्रॉस-FIR भी शामिल है। इस मामले में मंगलवार को विश्वकर्मा और पार्षद के सहयोगी मनीष सिंह को गिरफ्तार कर लिया।