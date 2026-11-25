डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को दक्षिण मुंबई की एक जर्जर इमारत को गिराने पर लगी रोक को बरकरार रखा। इस इमारत में कभी भगोड़े गैंग्सटर दाऊद इब्राहिम और उसका परिवार रहता था। कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति के इस इमारत में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी है।

मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने पाकमोडिया स्ट्रीट पर स्थित दो मंजिला हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना को गिराने पर लगी रोक को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। बृहन्मुंबई नगर निगम ने 19 नवंबर को इस इमारत को खतरनाक और जर्जर घोषित करते हुए इसे गिराने का काम शुरू कर दिया था। हालांकि, शेख अब्दुल रज्जाक और अमीरअली वजीराली पंजवानी ने, जो खुद को वक्फ संस्था हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना ट्रस्ट से जुड़ा पक्ष और लाभार्थी बताते हैं, उसी दिन इस विध्वंस नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।