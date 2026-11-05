एंटीलिया बम कांड में आरोपी सचिन वाझे की जमानत रद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पलटा स्पेशल कोर्ट का फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को एंटीलिया बम कांड और मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले में सचिन वाझे को NIA की स्पेशल ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद कर दिया।

जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की स्पेशल बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा, '29 सितंबर को स्पेशल ट्रायल कोर्ट द्वारा वाझे की जमानत अर्जी पर दिया गया आदेश रद किया जाता है और NIA की अपील मंजूर की जाती है।'

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सचिन वाझे की जमानत रद की 16 अक्टूबर को, हाई कोर्ट ने NIA द्वारा दायर उस अपील पर सुनवाई पूरी कर ली थी, जिसमें स्पेशल ट्रायल कोर्ट द्वारा बर्खास्त पुलिस अधिकारी को दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इससे पहले, हाई कोर्ट की बेंच ने जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी। 29 सितंबर को, मुंबई में NIA की एक स्पेशल ट्रायल कोर्ट ने वाझे को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने माना था कि पहली नजर में 'आतंकवादी कृत्य' का कोई मामला नहीं बनता है, जो कि आतंकवाद-रोधी कानून, 'गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम' (UAPA) के तहत आता हो। हालांकि, NIA ने अपनी अपील में कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट की सामग्री पर सही दृष्टिकोण से विचार नहीं किया था। 25 फरवरी 2021 के एंटीलिया बम कांड और मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले में वाझे मुख्य आरोपी है।

NIA की अपील पर स्पेशल कोर्ट का फैसला पलटा NIA की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बताया कि कार में जिलेटिन की छड़ें और एक धमकी भरा नोट मिला था, जिसने इस मामले को राजनीतिक रंग दे दिया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश के सबसे अमीर परिवार को धमकी देने का मकसद एक ऐसा संदेश देना था, जिससे देश की सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी, या समाज में दहशत फैल सकती थी।