महाराष्ट्र: अकोला में जमीन विवाद को लेकर ड्राइवर ने बोलेरो से घर में टक्कर मारकर दीवार गिराई, बुजुर्ग महिला की मौत
महाराष्ट्र के अकोला जिले में जमीन विवाद के चलते एक बोलेरो पिकअप ने घर में कई बार टक्कर मारी, जिससे ...और पढ़ें
HighLights
अकोला में जमीन विवाद के कारण घर पर हमला।
बोलेरो पिकअप ने घर को चार-पांच बार टक्कर मारी।
75 वर्षीय महिला की मौत, अन्य लोग गंभीर घायल।
डिजिटल डेस्क, अकोला। महाराष्ट्र के अकोला जिले में जमीन के विवाद के दौरान शुक्रवार को एक बोलेरो पिकअप गाड़ी ने एक घर में चार से पांच बार कथित तौर पर टक्कर मारी जिसमें 75 साल की एक महिला की मौत हो गई और दो-तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
यह चौंकाने वाली घटना बरशीटाकली तालुका के जामवासु गांव में हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। मरने वाली महिला की पहचान 75 वर्षीय सोनाबाई मखाराम जाधव के तौर पर हुई है। घटना के समय वह घर के अंदर ही थीं।
घर दीवार गिरने तक मारी टक्कर
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बोलेरो पिकअप ने कथित तौर पर चार-पांच बार घर में टक्कर मारी, जिससे घर के ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें ड्राइवर को जान-बूझकर घर में कई बार तब तक टक्कर मारते हुए देखा जा सकता है जब तक कि दीवार गिर नहीं जाती।
खबरों के मुताबिक, यह घटना जमीन को लेकर चल रहे विवाद की वजह से हुई। हमले से जुड़ी सटीक परिस्थितियों और इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान की जांच की जा रही है।
बोलेरो जब्त और हिरासत में संदिग्ध
सूचना मिलने के तुरंत बाद बरशिताकली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और घटना में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई बोलेरो पिकअप को जब्त कर लिया है। हमले के पीछे की वजह का पता लगाने और उन घटनाओं के क्रम को समझने के लिए और जांच की जा रही है।
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