महाराष्ट्र अस्पताल हिंसा मामले में विधायक के बेटे समेत 13 अन्य गिरफ्तार, बांबे हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

पीटीआई, मुंबई। महाराष्ट्र के पालघर में एक घायल गोविंदा के इलाज को लेकर लोगों के एक समूह द्वारा निजी अस्पताल के कर्मचारियों पर हमला करने के पांच दिन बाद पालघर पुलिस ने शुक्रवार को शिवसेना विधायक के बेटे सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया।

वहीं, बांबे हाई कोर्ट ने अब तक की जांच को बेतुका और गंभीर खामियों वाला बताया और एक वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट मांगी। हाई कोर्ट ने कहा कि पालघर पुलिस की कार्रवाई केवल दिखावटी लग रही है। ऐसा लगता है कि इसे इस तरह से अंजाम दिया गया जिससे अंततः आरोपितों को ही लाभ हो।