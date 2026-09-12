महाराष्ट्र अस्पताल हिंसा मामले में विधायक के बेटे समेत 13 अन्य गिरफ्तार, बांबे हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
महाराष्ट्र के पालघर में एक घायल गोविंदा के इलाज को लेकर लोगों के एक समूह द्वारा निजी अस्पताल के कर्मचारियों ...और पढ़ें
HighLights
बांबे हाई कोर्ट ने अब तक की जांच को बताया बेतुका
इसे गंभीर खामियों वाला बताते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी से मांगी रिपोर्ट
पीटीआई, मुंबई। महाराष्ट्र के पालघर में एक घायल गोविंदा के इलाज को लेकर लोगों के एक समूह द्वारा निजी अस्पताल के कर्मचारियों पर हमला करने के पांच दिन बाद पालघर पुलिस ने शुक्रवार को शिवसेना विधायक के बेटे सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया।
वहीं, बांबे हाई कोर्ट ने अब तक की जांच को बेतुका और गंभीर खामियों वाला बताया और एक वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट मांगी। हाई कोर्ट ने कहा कि पालघर पुलिस की कार्रवाई केवल दिखावटी लग रही है। ऐसा लगता है कि इसे इस तरह से अंजाम दिया गया जिससे अंततः आरोपितों को ही लाभ हो।
पांच सितंबर की देर रात शिवसेना कार्यकर्ता पालघर के रिलीफ अस्पताल में घुस गए, जहां दही-हांडी समारोह में हिस्सा लेने वाले कुछ घायल गोविंदा भर्ती थे।
अस्पताल पर बहुत ज्यादा फीस वसूलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कथित तौर पर तोड़फोड़ की। डॉक्टरों को धमकाया, कर्मचारियों के साथ मारपीट की और आइसीयू से एक घायल व्यक्ति को जबरन ले गए।
इस मामले में शिवसेना के पालघर शहर प्रमुख राहुल घरात को सात सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को 14 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें विधायक राजेंद्र गावित के बेटे रोहित भी शामिल हैं। पुलिस ने कुल 22 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है।