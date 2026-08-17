महाराष्ट्र: 'हाईवे का काम रुकने और शराब की समस्या के लिए ट्रंप जिम्मेदार', बीजेपी नेता का अजीबोगरीब बयान

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में एक बीजेपी नेता का कहना है कि राज्य के दो कस्बों को जोड़ने वाले हाईवे के निर्माण कार्य में देरी और शराब की खपत बढ़ने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं।

अहमदनगर के पूर्व सांसद सुजय विखे पाटिल ने ट्रंप की खराब नीतियों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जरूरी सामान की कमी से जोड़ने के लिए एक लंबी दलील दी।

'भगवान कसम ऐसा सनकी आदमी नहीं देखा'

बीजेपी नेता ने कहा, "भगवान की कसम मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सनकी आदमी कभी नहीं देखा। सुबह वह कहता है कि रुक जाओ और शाम को फिर बम गिराने लगता है... हमारे लिए बेहतर यही है कि हम उस आदमी के चक्कर में न पड़ें।"

'सभी को हो रही परेशानी' उन्होंने अहिल्यानगर-मनमाड रोड प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए कहा, "आज तार (कोलतार) न मिलने की वजह से ठेकेदार को इसे दिल्ली से गाड़ियों के जरिए लाना पड़ रहा है। लागत ढाई गुना बढ़ गई है और बढ़ी हुई लागत के लिए मंजूरी की भी जरूरत है। ये तकनीकी दिक्कतें हैं... जो परेशानियां आपको हो रही हैं, वही मुझे भी हो रही हैं।"