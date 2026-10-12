महाराष्ट्र: शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका, प्रवक्ता आनंद दुबे ने छोड़ी पार्टी

राज्य ब्यूरो, मुंबई। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने पार्टी की मौजूदा राजनीतिक दिशा और वैचारिक रुख से असहमति जताते हुए पार्टी छोड़ने की घोषणा की है।

उन्होंने कहा कि बालासाहेब ठाकरे की हिंदुत्व की विचारधारा और अपने राजनीतिक सिद्धांतों से समझौता करके राजनीति करना उनके लिए संभव नहीं है।

दुबे के मुताबिक, पार्टी की वर्तमान राजनीतिक लाइन और उनकी वैचारिक प्रतिबद्धताओं के बीच बढ़ते मतभेदों के कारण उनके लिए पार्टी का पक्ष रखना मुश्किल हो गया था।

आनंद दुबे ने शिवसेना (यूबीटी) से इस्तीफा दिया

मुंबई प्रेसक्लब में एक प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आनंद दुबे ने कहा कि उनका फैसला किसी व्यक्तिगत नाराजगी का परिणाम नहीं, बल्कि विचारधारा और सिद्धांतों से जुड़ा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लिए राजनीतिक पद और पहचान से ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी मान्यताओं के प्रति ईमानदार रहना है। आनंद दुबे ने शिवसेना की ऐतिहासिक पहचान का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी की स्थापना हिंदुत्व और मराठी अस्मिता के मुद्दों पर हुई थी।