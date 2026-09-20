मुंबई में कालाचौकी महागणपति पंडाल के पास हादसा, बिजली का झटका लगने से 8 साल की बच्ची समेत दो की मौत
मुंबई के कालाचौकी में महागणपति उत्सव मंडल के पास बिजली का झटका लगने से 8 साल की बच्ची और एक ...और पढ़ें
HighLights
मुंबई के कालाचौकी में बिजली के झटके से बच्ची की मौत।
महागणपति उत्सव मंडल के पास हुई यह दुखद घटना।
चार अन्य लोग अस्पताल में भर्ती, एक की हालत गंभीर।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के कालाचौकी में रविवार 20 सितंबर की सुबह महागणपति उत्सव मंडल में बिजली का झटका लगने से आठ साल की बच्ची की मौत और एक महिला की मौत हो गई। इस घटना के बाद चार अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 12 साल की एक बच्ची की हालत गंभीर है और उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है।
यह घटना गणेशोत्सव मंडल के प्रवेश द्वार के पास हुई, जहां पीने के पानी का एक अस्थायी स्टॉल लगाया गया था। बीएमसी के मुंबई फायर ब्रिगेड (MFB) से मिली जानकारी के अनुसार, स्टॉल पर बिजली का करंट महसूस किया गया। एहतियात के तौर पर फायर ब्रिगेड ने बिजली सप्लाई बंद कर दी और उस इलाके की घेराबंदी कर दी।
बच्ची की अस्पताल में मौत
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस घटना में छह लोग प्रभावित हुए। शुरुआत में पांच लोगों को मसीना अस्पताल ले जाया गया, जबकि एक को ग्लोबल अस्पताल भेजा गया। एक अन्य व्यक्ति को भी सीधे ग्लोबल अस्पताल ले जाया गया।
मसीना अस्पताल में आठ साल की बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। किरण अकबर नाइक (19), तन्वी नरेश हांडे (19) और साहिल संदीप तारे (19) को भर्ती कराया गया और उनकी हालत स्थिर बताई गई।
अधिकारी ने बताया कि दो अन्य लोगों को परेल के ग्लोबल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां सुजाता (33) नाम की महिला को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया। रूही सिंह (12) नाम की एक नाबालिग लड़की की हालत गंभीर थी और उसे इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में भर्ती कराया गया।
परिजनों ने क्या कहा?
मृतक की रिश्तेदार किस्मती यादव ने बताया, "हम रात करीब 2 बजे पहुंचे और लाइन में लग गए। हादसा रात 2:40 बजे हुआ। भारी भीड़ देखकर हमने सोचा कि घर वापस चले जाएं। हम किनारे से निकलने की कोशिश कर रहे थे तभी हमें मंडप के पास कुछ दुकानें दिखीं। हमने सोचा कि जब तक भीड़ कम नहीं हो जाती तब तक दुकानों के पास इंतजार करेंगे। दर्शन के लिए न जाने का फैसला किया लेकिन ठीक वहीं मंडप के पास जहां लाइन लगी थी एक लाइट लगी हुई थी। उन्हें सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए था। मेरे अपने दो बच्चों को भी बिजली का झटका लगा। यह पूरी तरह से आयोजक की गलती है। अब कुछ भी मांगने का क्या फायदा?"
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