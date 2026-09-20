मुंबई में कालाचौकी महागणपति पंडाल के पास हादसा, बिजली का झटका लगने से 8 साल की बच्ची समेत दो की मौत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के कालाचौकी में रविवार 20 सितंबर की सुबह महागणपति उत्सव मंडल में बिजली का झटका लगने से आठ साल की बच्ची की मौत और एक महिला की मौत हो गई। इस घटना के बाद चार अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 12 साल की एक बच्ची की हालत गंभीर है और उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है।

यह घटना गणेशोत्सव मंडल के प्रवेश द्वार के पास हुई, जहां पीने के पानी का एक अस्थायी स्टॉल लगाया गया था। बीएमसी के मुंबई फायर ब्रिगेड (MFB) से मिली जानकारी के अनुसार, स्टॉल पर बिजली का करंट महसूस किया गया। एहतियात के तौर पर फायर ब्रिगेड ने बिजली सप्लाई बंद कर दी और उस इलाके की घेराबंदी कर दी।

बच्ची की अस्पताल में मौत आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस घटना में छह लोग प्रभावित हुए। शुरुआत में पांच लोगों को मसीना अस्पताल ले जाया गया, जबकि एक को ग्लोबल अस्पताल भेजा गया। एक अन्य व्यक्ति को भी सीधे ग्लोबल अस्पताल ले जाया गया।

मसीना अस्पताल में आठ साल की बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। किरण अकबर नाइक (19), तन्वी नरेश हांडे (19) और साहिल संदीप तारे (19) को भर्ती कराया गया और उनकी हालत स्थिर बताई गई। अधिकारी ने बताया कि दो अन्य लोगों को परेल के ग्लोबल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां सुजाता (33) नाम की महिला को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया। रूही सिंह (12) नाम की एक नाबालिग लड़की की हालत गंभीर थी और उसे इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में भर्ती कराया गया।