'मुझे और मेरे परिवार को मानसिक प्रताड़ित किया', अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर लगाया आरोप

डिजिटल डेस्क, छत्रपति संभाजीनगर। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार को आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने मुझे और मेरे परिवार को मानसिक प्रताड़ना दी।

उन्होंने मीडिया को बताया कि दिल्ली में विमान से उतरते ही मुझे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने माता-पिता या वकीलों को मेरे ठिकाने के बारे में सूचित नहीं किया। वह विगत दिनों अपनी दादी के निधन के बाद सोमवार को हिंगोली के संटुक पिंपरी में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं पीएम नरेन्द्र मोदी की तानाशाही खत्म होने तक आंदोलन जारी रखूंगा।

दीपके ने दिल्ली पुलिस पर क्या आरोप लगाया? दीपके ने कहा कि मुझे अपने उस चचेरे भाई का नंबर भी नहीं लेने दिया गया, जो दिवंगत दादी के साथ रहता था। इसके लिए उन्होंने दिल्ली पुलिस की आलोचना की। दीपके ने कहा कि यदि पुलिस ने मुझे दादी की मौत के बारे में बताया था तो वह सुबह मेरे पास गिरफ्तारी के कागज लेकर क्यों आई।