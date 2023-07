अधिकारी ने बताया कि घटना रविवार शाम को लोहार चॉल में हुई जब छात्रा अपने माता-पिता के साथ कुछ घरेलू सामान खरीदने गई थी। पीड़िता 2017 से अमेरिका में पढ़ाई कर रही है और अपने वीजा के नवीनीकरण के लिए मुंबई में है। अधिकारी ने कहा बाजार जाने से पहले छात्रा ने अपने महंगे पर्स कार के अंदर रखे और जब वह वापस लौटी तो उन्हें गायब पाया।

मुंबई, पीटीआई। दक्षिण मुंबई में अमेरिका में पढ़ रही एक छात्रा की कार से 2.9 लाख रुपये के दो महंगे पर्स चुराने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को बताया कि घटना रविवार शाम को लोहार चॉल में हुई जब छात्रा अपने माता-पिता के साथ कुछ घरेलू सामान खरीदने गई थी। पुलिस ने बताया कि पीड़िता 2017 से अमेरिका में पढ़ाई कर रही है और अपने वीजा के नवीनीकरण के लिए मुंबई में है। अधिकारी ने कहा, बाजार जाने से पहले छात्रा ने अपने महंगे पर्स कार के अंदर रखे और जब वह वापस लौटी तो उन्हें गायब पाया। पुलिस ने चोरी का सामान किया बरामद एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पर्स में महत्वपूर्ण दस्तावेज और कुछ नकदी थी। छात्रा ने लोकमान्य तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ चोरी का अपराध दर्ज किया गया था। अधिकारी ने कहा, जांच के दौरान, पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और चार संदिग्धों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बताया कि बाद में सभी चार लोगों को पकड़ लिया गया और उनके पास से चोरी का सामान बरामद कर लिया गया।

Edited By: Shashank Mishra