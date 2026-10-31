मुंबई के पवई इलाके में 15 साल की लड़की से सामूहिक दुष्कर्म, छह लोग गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के पवई इलाके में 15 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ छह लोगों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि उन्होंने बताया कि घटना के 24 घंटे के भीतर ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि पीड़िता की ओर से शिकायत दायर करने के 24 घंटे के अंदर ही मुंबई पुलिस की टीमों ने कई जगहों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है। तस्वीर वायरल करने की धमकी पुलिस के अनुसार, यह घटना 27 और 28 अक्टूबर के बीच की है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य आरोपी अपने चार साथियों के साथ मिलकर नाबालिग को साकी विहार रोड पर एक बेकरी के पीछे खाली और सुनसान जगह पर ले गए। इसके बाद उसका शोषण किया। घटना के बाद आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने पुलिस या अपने परिवार को इस बारे में बताया तो वे उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे।

पहले भी की थी छेड़छाड़ अधिकारियों ने बताया कि इसी मामले से जुड़ी एक और घटना में, एक अन्य आरोपी ने पवई में पाइपलाइन के पास पीड़िता को रोका और उसके साथ छेड़छाड़ व यौन उत्पीड़न किया था। इस घटना के बाद पीड़िता सदमे में आ गई। वो 29 अक्टूबर की सुबह अपने परिवार के साथ पवई पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस को सारी बातें बताई।

पुलिस ने दर्ज किया मामला पुलिस ने मामले की गंभीरता से लेते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1) और 74 के तहत मामला दर्ज कर लिया। इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी। जांचकर्ताओं के अनुसार, गिरफ्तार किए गए छह लोगों में से किसी का भी पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।