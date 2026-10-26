जबलपुर में हादसा! हाई-टेशन बिजली लाइन के संपर्क में आया बैनर का फ्रेम, 2 लोगों की मौत और एक बच्चा घायल

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाला लोहे का सामान गलती से ऊपर से गुजर रही हाई-टेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे दो लोगों की करंट लगने से मौत हो गई और 12 साल का एक बच्चा घायल हो गया।

जबलपुर की एडिशनल एसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया, "आज गोरखपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रामपुर इलाके के मंडवा में, एक परिवार के कुछ लोग दुर्गा माता पंडाल से एक बैनर हटाकर उसे अपने घर की बालकनी में लगाने ले जा रहे थे। बैनर का फ्रेम बहुत ऊंचा होने के कारण वह हाई-टेंशन तार के संपर्क में आ गया, जिससे उसमें हाई-वोल्टेज करंट दौड़ गया और तीन लोग घायल हो गए।"