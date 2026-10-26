सूरत में सतना के पेंटर की हत्या से सनसनी, कमरे में मिला सड़ा हुआ शव; भाई भी नहीं कर पाया पहचान

डिजिटल डेस्क, सतना। प्रदेश के सतना जिले के मझगवां निवासी राजेश रामस्वरूप मिश्रा उर्फ रज्जन (50) की गुजरात के सूरत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। रोजी-रोटी की तलाश में सूरत गए राजेश का शव दिंडोली इलाके में उनके किराये के कमरे से बरामद हुआ। शव कई दिन पुराना होने के कारण बुरी तरह खराब हो चुका था। सूचना मिलने पर सूरत पहुंचे उनके भाई और भाजपा नेता अवधबिहारी मिश्रा के लिए अंतिम दर्शन करना भी बेहद मुश्किल हो गया। पुलिस मामले को हत्या के संदेह में जांच रही है।

कमरे से उठी दुर्गंध तो सामने आया खौफनाक मंजर राजेश पिछले करीब छह महीने से सूरत के दिंडोली क्षेत्र की लक्ष्मीनारायण सोसाइटी में किराये के कमरे में रह रहे थे। वह पेंटिंग का काम करते थे और कमरे का मासिक किराया करीब दो हजार रुपये बताया गया है।

23 अक्टूबर की सुबह कमरे से तेज दुर्गंध आने पर मकान मालिक को अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद परिचितों को सूचना दी गई और पुलिस की मौजूदगी में कमरा खुलवाया गया। अंदर राजेश का सड़ा हुआ शव मिला। शुरुआती जानकारी के अनुसार, उनके चेहरे के दाहिने हिस्से पर धारदार हथियार से चोट के गहरे निशान थे। गर्दन और छाती के ऊपरी हिस्से पर भी चोट के निशान मिलने की बात सामने आई है।

पुलिस को आशंका है कि राजेश पर धारदार हथियार से हमला करने के बाद गला घोंटकर उनकी हत्या की गई हो सकती है। बताया जा रहा है कि 20 अक्टूबर की रात कमरे से विवाद की आवाजें सुनाई दी थीं। हालांकि, वारदात कब हुई और घटनाक्रम क्या रहा, इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

रिश्तों के विवाद का एंगल स्थानीय समाचार रिपोर्टों के मुताबिक, राजेश जिस महिला राजाबाई उर्फ रानी के साथ रह रहे थे, उसे वह अपनी पत्नी बताते थे। कमरे में रामप्रसाद और गोलू नाम के दो अन्य लोगों के रहने की जानकारी भी सामने आई है।

प्रारंभिक जानकारी में राजेश और महिला के संबंधों तथा महिला के परिवार से जुड़े विवाद की आशंका जताई जा रही है। इसी पहलू को हत्या की संभावित वजह मानकर जांच किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, महिला, उसके पति या बेटे की कथित भूमिका को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस की जांच और आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि वारदात के पीछे कौन था और हत्या की वास्तविक वजह क्या रही।

शव की हालत ऐसी कि सतना नहीं ले जा सके परिजन राजेश की मौत की खबर मिलने के बाद उनके भाई अवधबिहारी मिश्रा 24 अक्टूबर को सूरत पहुंचे। शव की हालत बेहद खराब होने के कारण उसे सतना ले जाना संभव नहीं हो सका। आवश्यक पुलिस प्रक्रिया पूरी होने के बाद सूरत में ही अंतिम संस्कार किया गया।