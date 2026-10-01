शहडोल में NH-43 पर कार ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, दो युवकों की मौत; आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम

डिजिटल डेस्क, शहडोल। जिले के सोहागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे-43 पर तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही मोटरसाइकिल को सीधी टक्कर मार दी। गुरुवार रात तकरीबन 8 बजे हुए इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक ने मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दो युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। तभी धुरवार तिराहे के समीप सामने से तेज गति में आ रही कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे। घटना के तुरंत बाद एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

सूचना मिलते ही सोहागपुर पुलिस मौके पर पहुंची और लहूलुहान पड़े दूसरे युवक को तुरंत मेडिकल कॉलेज भिजवाया, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उसे भी नहीं बचाया जा सका। हादसे के बाद मृतक के परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने हाईवे पर उतरकर नारेबाजी शुरू कर दी और पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया। अचानक हुए इस चक्काजाम से हाईवे पर दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे बसों और गाड़ियों में फंसे यात्रियों और चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।