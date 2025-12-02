'सॉरी पापा! मैं अच्छा बेटा नहीं...लड़की ने फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया', सुसाइड नोट लिख फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने लगाई फांसी
सतना शहर में आदित्य फाइनेंसियल इंटरप्राइजेस के मैनेजर शिवमोहन सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने एक लड़की को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है और अपने पिता से माफी मांगी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है।
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के सतना शहर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 26 वर्षीय शिवमोहन सिंह के रूप में हुई है। वह आदित्य फाइनेंसियल इंटरप्राइजेस कंपनी में मैनेजर था। पुलिस को उसके कब्जे से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपनी मौत की जिम्मेदारी एक लड़की पर डाली है और अपने पिता से माफी मांगते हुए लिखा- 'दीपिका ने मेरी फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया है।' घटना सोमवार शाम की है। पुलिस ने मर्ग कायमी के बाद मामले को विवेचना में ले लिया है।
जानकारी के अनुसार, मूल रूप से रीवा जिले के सगरा देवतालाब निवासी 26 वर्षीय शिवमोहन सिंह सतना में आदित्य फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज नाम की कंपनी संचालित करते थे। प्रतिदिन की तरह सोमवार दोपहर करीब 2 बजे वे अपने चेंबर में गए और भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। शाम लगभग 6 बजे जब कर्मचारी वहां पहुंचे, तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
शिवमोहन का फोन भी बंद था, जिससे कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई। कर्मचारियों ने तुरंत पास में ही रहने वाले शिवमोहन के मामा को सूचना दी। मामा के पहुंचने पर दरवाजा तोड़ा गया, जहां शिवमोहन मफलर से बने फंदे पर लटके मिले। तत्काल कोलगवां पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा और पंचनामा तैयार करने के बाद उसे मर्चुरी भेजा।
पुलिस के अनुसार, घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट में निजी समस्याओं का जिक्रहै। हालांकि नोट की सामग्री की गहन जांच की जा रही है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है, जबकि परिजन और परिचित गहरे सदमे में हैं।
अंगदान की जताई इच्छा
फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने अपने सुसाइड नोट में एक लड़की का नाम लिखा और यह भी कहा कि उसके सभी अंगों को डोनेट कर दिया जाए। उसने यह भी लिखा कि गोलू की स्कूटी मैने गिरवी रख दिया है। दीपिका से पूछ लेना, वह बताएगी। यहां जिस पर भरोसा करो वही... देता है।
