सतना कांग्रेस की कार्यकारिणी में गड़बड़झाला! भाजपा कार्यकर्ता को बना दिया ब्लॉक उपाध्यक्ष, दिवंगत नेता को भी पद

डिजिटल डेस्क, सतना। जिला कांग्रेस कमेटी सतना (ग्रामीण) की ओर से जारी नागौद के परसमनिया ब्लॉक की सूची विवादों में आ गई है। ब्लॉक उपाध्यक्ष बनाए गए शिवदत्त मुन्नू पांडेय ने इंटरनेट मीडिया पर बयान जारी कर खुद को भाजपा का कार्यकर्ता बताया है।

जिला कांग्रेस कमेटी सतना (ग्रामीण) ने 20 अक्टूबर को संगठन सृजन अभियान के तहत परसमनिया ब्लॉक की कार्यकारिणी घोषित की थी। जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा के अनुमोदन के बाद जारी सूची में शिवदत्त मुन्नू पांडेय का नाम उपाध्यक्ष के रूप में शामिल है। शिवदत्त मुन्नू पांडेय ने कहा है कि वह लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में आए थे और आज भी भाजपा में ही हैं। सूची में उनका पता महाराजपुर दर्शाया गया है, जबकि वह महाराज कुरेही के रहने वाले हैं।