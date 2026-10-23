कटनी में नगर निगम का बाबू 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, NOC के लिए मांगी थी रकम

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के कटनी में लोकायुक्त ने रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर निगम के एक लिपिक को रंगेहाथ पकड़ा है। आरोप है कि ट्रांसपोर्ट नगर में प्लॉट पर निर्माण के लिए बैंक से लोन लेने के दौरान जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने के बदले लिपिक ने ट्रांसपोर्टर से रिश्वत मांगी थी। शुक्रवार को लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने 20 हजार रुपये लेते हुए उसे पकड़ लिया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

बैंक से लोन के लिए मांगी गई थी NOC जानकारी के मुताबिक, ट्रांसपोर्टर अशोक कनकने को ट्रांसपोर्ट नगर, पुरैनी में प्लाट नंबर 137 आवंटित है। इस प्लाट पर निर्माण कराने के लिए उन्होंने बैंक में लोन का आवेदन दिया था। बैंक ने लोन प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए नगर निगम की NOC मांगी थी।

इसी सिलसिले में ट्रांसपोर्टर नगर निगम की संपदा शाखा में पदस्थ लिपिक आलोक गर्ग के पास पहुंचे। आरोप है कि NOC जारी करने के बदले लिपिक ने उनसे 25 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। शिकायत सत्यापन के बाद बिछाया जाल रिश्वत की मांग से परेशान ट्रांसपोर्टर ने लोकायुक्त जबलपुर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक ने उसका सत्यापन कराया। इसके बाद शुक्रवार को टीम ने आरोपी लिपिक को पकड़ने के लिए कार्रवाई की योजना बनाई।