सतना में मोबाइल चोरी के शक में 8 साल के बच्चे से बर्बरता! कपड़े उतारकर बेरहमी से पीटा, करंट लगाने-नाखून उखाड़ने का भी आरोप

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के सतना जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गुप्त गोदावरी में मोबाइल चोरी के शक में आठ साल के बच्चे के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। बच्चे को मोबाइल दुकान के अंदर ले जाकर उसके कपड़े उतारे गए, हाथ-पैर बांधकर मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उसे करंट लगाने और पैरों के नाखून उखाड़ने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं।

घटना का एक वीडियो मंगलवार को सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया। पीड़ित बच्चे के पिता की शिकायत पर चित्रकूट पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाई दे रहे घटनाक्रम समेत अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है।

मोबाइल चोरी के शक में बच्चे से बर्बरता पुलिस के मुताबिक, चित्रकूट से करीब 18 किलोमीटर दूर गुप्त गोदावरी में राजेश पटेल की मोबाइल की दुकान है। आरोप है कि मोबाइल चोरी के संदेह में राजेश पटेल और उसके दो साथियों ने बच्चे को दुकान के अंदर ले जाकर उसके साथ मारपीट की।