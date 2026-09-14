एक नंबर कम पड़ा तो अटक गया MBBS छात्र का साल! MP हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी से पूछा- क्या ग्रेस देकर बचाया जा सकता है शैक्षणिक वर्ष?

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सिर्फ एक अंक की कमी किसी मेडिकल छात्र का पूरा शैक्षणिक वर्ष रोक सकती है? ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्र राम नरेश कुशवाहा की याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसी अहम सवाल पर गंभीरता दिखाई है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति अवनीन्द्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के चांसलर से जवाब तलब किया है।

कोर्ट ने विश्वविद्यालय से जानना चाहा है कि क्या असाधारण परिस्थिति में छात्र को महज एक अंक ग्रेस देकर उसका शैक्षणिक वर्ष बचाया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। प्रथम वर्ष में एक अंक कम, अगले एग्जाम पर संकट याचिका के अनुसार राम नरेश कुशवाहा एमबीबीएस सेकंड प्रोफेशनल की नियमित पढ़ाई कर रहा है। प्रथम वर्ष की परीक्षा में वह निर्धारित अंक से सिर्फ एक अंक पीछे रह गया। इस मामूली अंतर के कारण अब उसके सामने आगामी परीक्षा में शामिल होने से वंचित होने और पूरा शैक्षणिक वर्ष प्रभावित होने का संकट खड़ा हो गया है।