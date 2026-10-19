सतना के सुरदहा घाट पर अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो, 14 घायल; 4 की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के सतना जिले में सोमवार को एक सड़क हादसे में 14 लोग घायल हो गए। परसमनिया क्षेत्र के सुरदहा घाट पर एक सवारी ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चार लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की।

नागौद अस्पताल में घायलों का उपचार प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुरदहा घाट पर ऑटो के अचानक अनियंत्रित होकर पलटने से उसमें सवार लोग घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मदद करते हुए घायलों को उपचार के लिए नागौद सिविल अस्पताल पहुंचाया। यहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है।